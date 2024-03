Kumbulla: “Dybala il più forte. La finale di Conference la mia partita più importante” – VIDEO

Intervenuto sui canali ufficiali del Sassuolo, Marash Kumbulla, difensore del Sassuolo, è tornato a parlare della Roma visto che il club neroverde domenica sfiderà proprio i giallorossi. E non è mancata occasione per tornare sui suoi ex compagni di squadra, a cominciare da Dybala.

Kumbulla: “Bove il mio miglior amico nel calcio”

Queste le domande fatte al difensore:

Il giocatore più forte con cui hai giocato?

“Dybala”.

La partita più importante della tua carriera?

“La finale di Conference League”.

La persona più famosa presente sulla tua rubrica?

“Francesco Totti”.

Il tuo miglior amico nel mondo del calcio?

“Bove”.