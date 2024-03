La Juventus non sa più vincere (0-0) | Due pali per i bianconeri e Vlahovic espulso

Juventus-Genoa, grana Vlahovic per i bianconeri

Dopo l’ultima buona prova contro l’Atalanta che aveva dato uno spiraglio in più ai bianconeri, la Juventus non riesce a vincere nemmeno stavolta contro il Genoa. Tante le polemiche già ad inizio partita, con Vlahovic e Chiesa che non riescono a trovare l’ultima giocata. Poche le emozioni nel primo tempo con Allegri che ribalta la squadra nel secondo: dentro Rabiot, Iling e Yildiz, fuori Chiesa, Kostic e McKennie. Finale tutto da vivere con i bianconeri che colpiscono due pali e Vlahovic viene espulso tra le polemiche.

Juventus-Genoa, il tabellino:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (dal 37′ st Kean), McKennie (dal 13′ st Rabiot), Locatelli, Miretti (dal 33′ st Weah), Kostic (dal 13′ st Iling); Chiesa (dal 13′ st Yildiz), Vlahovic. A disp.: Iling, Yildiz, Rabiot, Weah, Kean. All. Allegri

GENOA (3-4-2-1): Martinez; De Winter, Bani (dal 40′ st Cittadini), Vasquez; Spence, Badelj (dal 40′ st Bohinen), Frendrup (dal 25′ st Strootman), Messias; Gudmundsson (dal 25′ st Malinovskyi), Vitinha; Retegui (dal 34′ st Ankeye). A disp.: Malinovskyi, Strootman, Ankeye, Cittadini, Bohinen. All. Gilardino

Ammoniti: Danilo, Cambiaso, Vitinha

Recupero: 1′ pt