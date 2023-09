La Lega Serie A, a fianco della Fibromialgia. La 5^ giornata dedicata ad AISF ODV

Iniziativa lodevole della Lega Serie A

Finalmente una iniziativa degna di nota al fine di sensibilizzare la popolazione per le persone affette da Fibromialgia. La Lega Serie A in questo weekend renderà le persone “invisibili”, più visibili, con la campagna a fianco della AISF ODV, di seguito il comunicato ufficiale:

In occasione della 5ª Giornata di Serie A TIM, Lega Serie A e AISF ODV scendono in campo insieme per promuovere la campagna di sensibilizzazione “Non più InVISibili”. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxischermi il video dell’iniziativa e una grafica televisiva dedicata andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani.

La campagna è promossa da Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica (AISF) ODV, un’associazione “di malattia” senza finalità di lucro che riunisce pazienti, caregiver, personale sanitario e volontari allo scopo di ideare e sviluppare progetti a tutela del diritto alla salute della persona con Fibromialgia.

La Sindrome Fibromialgica (o Fibromialgia) è una malattia cronica reumatologica riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Si tratta di una forma di dolore muscolo scheletrico diffuso ed affaticamento che colpisce in Italia circa 2-3 milioni di persone (3-4% dell`intera popolazione), di cui il 70% donne. Ha un picco di incidenza tra i 20 e i 50 anni, ma può interessare tutte le età. Il dolore è il sintomo predominante della fibromialgia; altri sintomi rilevanti sono la fatica, i disturbi del sonno, i disturbi dell’umore, la rigidità, la difficoltà di concentrazione, i disturbi gastrointestinali e genitourinari.

La malattia ha un peso sociale importante: è una sindrome cronica che comporta molto spesso una disabilità e notevoli difficoltà in ambito lavorativo e relazionale, ma non esistono test diagnostici specifici per la diagnosi di Fibromialgia, né farmaci dedicati ed efficaci. In assenza di sicuri appigli e di una corretta gestione da parte del SSN, purtroppo, la patologia in passato è stata sistematicamente non riconosciuta o ignorata, tanto da essere etichettata come “la malattia invisibile”.

AISF ODV lotta dal 2005 per farla conoscere e darle dignità presso le istituzioni, il personale sanitario e la cittadinanza. La campagna “Non più InVISibili” giunge in un momento storico decisivo per il pieno riconoscimento assistenziale della Fibromialgia: sensibilizzare e coinvolgere ampi strati della popolazione può costituire la spinta necessaria affinché vengano restituite le giuste cure, ascolto e rispetto ai pazienti.