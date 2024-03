La Roma perde a Brighton ma vola ai quarti (1-0) | Agli inglesi non basta Welbeck

La gara tra Brighton e Roma ci dirà tanto anche questa sera sia per quanto riguarda la squadra di De Zerbi, chiamata a riscattare l’andatae sia per quella di De Rossi, che sceglie di lasciare a riposo Paredes, El Shaarawy e Dybala. Gara subito in salita per i giallorossi visto che come previsto la squadra di De Zerbi va a mille all’ora e tenta subito di metterla sull’agonismo e la cattiveria, con i giallorossi che viste le caratteristiche giocano di ripartenza. La squadra di De Rossi ha l’occasione di andare subito in vantaggio al 22′ con un gran gol di Azmoun in rovesciata, se non fosse per un fallo commesso(generoso) proprio dall’iraniano, con la panchina giallorossa che però protesta furiosamente. A sbloccare la gara allora ci pensa il Brighton con un gran gol di Welbeck al 37′ che batte Svilar, che può farci poco o nulla. Poche le emozioni in questi ultimi minuti con l’arbitro che concede 5′ di recupero, giudicati eccessivi.

Brighton-Roma, sblocca un gran gol di Welbeck

Secondo tempo di contenimento per i giallorossi, con il Brighton che spinge sull’acceleratore fino all’ultimo con la squadra di De Rossi che crea gli unici due tentativi pericolosi prima con Pellegrini e con Spinazzola, che però colpisce la traversa. Tanti i cambi fatti da De Zerbi con Ansu Fati e Ferguson, mentre l’allenatore giallosso si affida a Llorente e Aouar. Termina così la gara del Falmer Stadium, con i giallorossi che volano ai quarti di finale aspettando di conoscere domani la prossima sfidante.

Brighton-Roma, il tabellino:

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey (dal 16′ st Ferguson), Dunk, van Hecke, Estupinan (dal 16′ st Igor); Gilmour (dal 40′ st Baleba), Gross; Lallana (dall’8′ st Buonanotte), Enciso (dall’8′ st Ansu Fati), Adingra; Welbeck. A disp.: Ansu Fati, Buonanotte, Ferguson, Igor, Baleba. All. De Zerbi

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi (dal 38′ st Aouar), Azmoun(Joao Costa), Zalewski (dal 27′ st Llorente). A disp.: Llorente, Aouar. All. De Rossi

Reti: 36′ pt Welbeck

Ammoniti: Mancini, Ndicka, Pellegrini, Estupinan, Azmoun, Svilar

Recupero: 5′ pt