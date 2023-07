Dato ormai per certo l’addio di Hojlund al Manchester United, l’Atalanta sta già lavorando all’alternativa al calciatore classe 2003, con la sua cessione che frutterà ben 75 milioni di euro.

Gasperini vuole un grande acquisto per dimenticare l’attaccante danese e starebbe pensando a Emmanuel Dennis del Nottingham Forest. Secondo quanto riportato da TMW, il club di Percassi sta già lavorando per portare il calciatore ex Watford a Bergamo, con una operazione in stile Lookman.