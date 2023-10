Settima giornata dominata dai bomber – LauGol idolo indiscusso

Nel settimo turno fioccano le reti in campionato e naturalmente anche nelle leghe di Fantacalcio si alzano notevolmente i punteggi con formazioni che toccano o superano perfino quota 100! Lautaro Martinez autore di un poker è chiaramente il mattatore principe con il suo 21 da record, secondo nella storia del Fanta al solo Klose che con una cinquina al Bologna raggiunse quota 24 nella stagione 12-13. Benissimo anche il triplettista Orsolini e Gudmunsson che sbloccatosi giovedì contro la Roma ha pensato bene non solo di replicare ma addirittura di raddoppiare. Dietro la lavagna ovviamente i portieri vittime di cotanto scialo in zona gol, Falcone e Ochoa, ma anche Radunovic che ha subito una rete in meno ma con maggiori responsabilità. Vediamo quindi ruolo per ruolo, TOP e FLOP di giornata.

PORTIERI

Ancora zero reti incassate e palma di migliori estremi difensori della settimana per Di Gregorio e Skorupski che si confermano con un bel 7 in pagella. Alle loro spalle si piazzano Musso, Szczesny e Montipò con 6,5 e rete inviolata. Bene per prestazione anche l’empolese Berisha, Consigli e Provedel (tutti con 6,5), penalizzati però dalle reti incassate che li portano rispettivamente a 3,5, 5,5 e 4,5 di fantamedia. Come detto tocca a Radunovic (per la seconda gara consecutiva) la maglia nera di giornata con il suo per niente invidiabile 2 al pari di Falcone e Ochoa che però strappano la sufficienza a livello prestazionale facendo in questo contesto un pochino meglio di Martinez del Genoa (5,5, ammonizione e 3 di fantavoto) e Silvestri (voto 5, fantavoto 3)

DIFENSORI

Primo gol in maglia azzurra per Ostigard che, promosso titolare dalle defezioni dei compagni di squadra, balza addirittura sul gradino più alto del podio tra i difensori con un bel 10. Finalmente a bonus Carlos Augusto che piazza un assist arrivando ad 8 di votazione. Si ferma a 7, ma non è poco, il giovane gigliato Kayode ormai quasi un titolare nello scacchiere di Italiano. Tra i molti difensori a quota 6,5 segnaliamo il trio atalantino formato da Toloi, Scalvini e Ruggeri a simboleggiare la solidità del reparto arretrato di Gasperini. Pomeriggio da dimenticare per Matturro che con la sua autorete regala il pareggio all’Udinese compromettendo una vittoria genoana che avrebbe significato davvero molto in chiave salvezza per i liguri. Per lui un 4,5 in pagella che diventa inesorabilmente 2,5 per il fanta. Quasi ugual sorte tocca a Dossena che infila Radunovic totalizzando un poco edificante 3. Tuttavia a livello prestazionale i peggiori sono, oltre a Matturro, Wieteska, Pongracic e Lovato che “meritano” 4,5 e Gyomber che arriva alla stessa quotazione causa cartellino giallo.

CENTROCAMPISTI

Orsolini con la sua tripletta che gli vale 17,5 di fantavoto è il top di giornata nel ruolo. Molto bene anche Gudmunsson che ripete, anzi migliora, l’exploit appena compiuto contro la Roma ed arriva a 14 grazie al doppio centro in casa Udinese. Brillano con un 10 anche Pulisic, Politano e Gaetano. Spendiamo una nota di merito anche per Ferguson e Barella (8 con assist) e Frendrup (che si ferma al 7,5 causa ammonizione). Giornata storta invece per Ramadani e Lovric; il primo parte da un 4,5 che diventa 4 per un cartellino giallo, il secondo invece paga con la retrocessione da 5 a 4 la sua espulsione dal campo.

ATTACCANTI

Straordinario Lautaro con il poker che gli vale 21 di fantamedia e la palma di TOP assoluto di giornata (e probabilmente della stagione). Sono tantissimi i “punteri” che arriivano al 10 grazie ad una rete insaccata. Tra questi segnaliamo Okafor, alla seconda rete consecutiva e Colombo alla prima marcatura in maglia brianzola. Prima rete pure per Nzola che però si ferma al 9,5. Molto male a dispetto del nome Success (5 con ammonizione e quindi 4,5), Cancellieri, Simeone e Jovane Cabral, tutti totalizzanti un brutto 5,5 divenuto 5 per sanzione gialla.