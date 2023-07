Lautaro punge: “Ho rifiutato l’Arabia. Lukaku non mi ha mai risposto.”

Dopo l’annuncio dell’Inter sui propri profili social riguardo il nuovo capitano, Lautaro Martinez è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “Portare questa fascia vuol dire assumersi più responsabilità dentro lo spogliatoio, come ho sempre fatto. Voglio essere all’altezza dei tanti campioni che hanno indossato la fascia nella storia dell’Inter. Ho rifiutato offerte millionarie dell’Arabia perché sono felice all’Inter e a Milano, non ho motivo di cambiare, la mia famiglia la pensa come me. Qui sono a casa.

Lautaro parla di Istanbul e di Lukaku”

L’argentino ha poi parlato della passata stagione conclusasi con la finale ad Istanbul: “Lo scorso anno abbiamo mantenuto l’asticella alta. Da quando sono qui l’Inter sta lavorando bene, con l’ultima Champions abbiamo riportato la squadra nel posto che merita anche se in campionato abbiamo perso per strada tantissimi punti. Sul gol fallito sono a posto con me stesso: c’è chi dice che dovevo passarla ma in quel secondo ho deciso così e va bene, non è l’unica chance che abbiamo avuto. Ora ho in testa la voglia di vincere il campionato, di alzare io il trofeo e di ripetere lo stesso percorso in Champions.” Sui nuovi acquisti e Lukaku ha commentato così: “Ai nuovi acquisti ho detto che se siete qui è perché avete qualcosa, siete stati scelti e non a caso. Ora dovremo crescere. Thuram è molto intelligente, sa usare bene il corpo ed è molto tecnico, più simile a Dzeko che a Lukaku. Se ci sono rimasto male per Romelu? Sì, è la verità. Anche io ho provato a chiamarlo in quei giorni di caos ma non mi ha mai risposto e lo stesso ha fatto con i miei compagni. Dopo tanti anni e tante cose vissute insieme sono rimasto deluso, non mi aspettavo un comportamento simile. Gli auguro il meglio per il futuro.”