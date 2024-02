Lazio-Bayern Monaco, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Lazio ospita il Bayern Monaco per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League mercoledì 14 febbraio 2024, alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Questa partita rappresenta un’importante sfida per entrambe le squadre, con il Lazio che cerca di riscattarsi dopo le precedenti sconfitte contro il Bayern nelle competizioni europee, e il Bayern che mira a continuare il suo percorso di successi in Champions League​​​​.