Sfida fondamentale per il cammino della Lazio in UEFA Champions League. Padroni di casa in campo con il 4-3-3. Ancora assenti Romagnoli e Casale, Sarri lancia nuovamente Patric e Gila come centrali di difesa, sostenuti da Patric e Marusic sulle fasce. In mezzo al campo torna Luis Alberto, assente per squalifica nell’ultima gara di campionato contro la Salernitana, insieme a Guendouzi e Vecino. In avanti, ai lati del terminale d’attacco, Immobile, spazio a Felipe Anderson e Pedro, chiamato a sostituire Zaccagni.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; McGregor, O’Riley, Turnbull; Forrest, Furuhashi, Yang. All. Rodgers.