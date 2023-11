Allo stadio Olimpico domani alle 18.45 andrà in scena la sfida tra Lazio e Celtic. I biancocelesti a quota 7 punti si ritrovano al secondo posto, mentre gli scozzesi ricoprono l’ultima posizione del Gruppo E con 1 solo punto conquistato in 4 partite. Per questo motivo la squadra di Maurizio Sarri domani avrà la ghiotta opportunità di portarsi a casa 3 punti pesanti in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Il match, in programma martedì alle 18.45 allo Stadio Olimpico, sarà trasmesso in tv su Sky tramite i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport oppure in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

Celtic (4-3-3): Hart; Ralston, Carter-Vickers, Scales, Taylor;O’Riley, McGregor, Golm, Palma; Furuhashi, Yang. Allenatore: Brendan Rodgers.