Lazio, centrocampo da rivedere | Intanto Cataldi salta l’Atalanta

Brutte notizie per Maurizio Sarri, che dovrà reinventarsi il centrocampo in vista della sfida contro l'Atalanta

Dopo il pareggio contro il Napoli con Sarri che ha abbandonato lo stadio per il lutto che ha colpito l’allenatore, i biancocelesti torneranno a pensare al campionato visto che c’è da preparare il match decisivo in un modo o nell’altro contro l’Atalanta, altro spareggio in ottica Champions League.

Lazio, Cataldi out: tocca a Vecino?

Chi non sarà della gara è Cataldi, che è diffidato e che salterà la sfida del Gewiss Stadium in attesa di capire come terminerà il mercato e se arriverà qualche rinforzo per l’allenatore biancoceleste considerato che ad oggi non è prevista nessuna cessione eccellente a cominciare da Kamada e Luis Alberto.