Lazio, due titolari a rischio per il Frosinone: il punto

La Lazio ha battuto l’Empoli per 2-0 al Castellani ma ha perso, nell’arco di poco tempo, sia Immobile che Luis Alberto. Sarri ha dovuto sostituirli rispettivamente con Castellanos e Kamada dopo soli venti minuti di gioco.

Le condizioni di Immobile e Luis Alberto

Il centravanti azzurro ha accusato un fastidio di una cicatrice formatasi sul flessore destro ma non è escluso un’eventuale stiramento che porterebbe a uno stop più lungo. Per lo spagnolo, invece, potrebbe trattarsi di un problema tendineo di cui soffre da diverso tempo e non un infortunio muscolare. Gli esami sono previsti per dopo Natale con la probabilità per i due giocatori di saltare il Frosinone sempre più alta.