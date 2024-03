Lazio, Felipe Anderson apre al rinnovo

Felipe Anderson potrebbe rinnovare con la Lazio, nell’ombra resta la Juventus. Come riporta lalaziosiamonoi, “è previsto un nuovo incontro in settimana tra l’entourage del brasiliano e i dirigenti della Lazio. La distanza tra domanda e offerta è di un milione: riusciranno a colmarla? Giugno si avvicina e l’accordo di Felipe Anderson è sempre più vicino alla scadenza”.

Felipe Anderson tra rinnovo e Juventus

La Juventus resta nell’ombra, il club bianconero pronto a portare il brasiliano in bianconero. Il giocatore non ha sciolto i suoi dubbi, l’apertura al rinnovo con la Lazio arriva forse a sorpresa. Previsto un incontro con i dirigenti biancocelesti, una permanenza in biancoceleste non impossibile.