Lazio – Gila, lavori fermi per il rinnovo

L’avventura di Gila alla Lazio sembra essere giunta alla porte. Il contratto del difensore scadrà a giugno del 2027 e la società biancoceleste sembra non aver intenzione di rinnovarlo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Lazio – Gila, rinnovo impossibile?

L’atteggiamento passivo della Lazio potrebbe originarsi dalla consapevolezza di trovarsi davanti a un’operazione complicata. La dirigenza teme un rifiuto irremovibile da parte dello spagnolo, considerando il suo stipendio di circa un milione e il forte interesse da parte di Milan e Inter. Una situazione difficile per i biancocelesti, in quanto anche se la dirigenza dovesse riuscire a cedere Gila prima della scadenza, dovrebbe devolvere il 50% del ricavato alle casse del Real Madrid. In questo senso la Lazio si trova davanti a un bivio. Da una parte c’è il rischio di cedere il difensore in fretta e in furia ad un prezzo irrisorio – da dividere con i Blancos – dall’altra il pericolo di perdere a zero il calciatore. Non resta che attendere l’evolversi della situazione per comprendere quale sara il futuro dello spagnolo.