Lazio-Inter, all’Olimpico in palio tre punti scudetto. Le probabili formazioni

Lazio e Inter col sogno scudetto

All’Olimpico si sfidano Lazio ed Inter, due formazioni in corsa per il titolo che sperano si spezzare il tabù Juventus strappando lo scudetto ai bianconeri. In campo due grandi bomber in grande spolvero, da una parte Immobile, dall’altra Lukaku. Una sfida tutta da vivere all’Olimpico di Roma, chi vincerà?

Le formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. …

Indisponibili: Lulic.

Inter (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. All. …

Indisponibili: Gagliardini, Handanovic, Sensi.

ph: Fornelli