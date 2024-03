Ivan Javorcic non è più un tesserato del Venezia. Appena Igor Tudor è stato chiamato dalla Lazio, l’ex calciatore croato si è subito preparato per a seguirlo a Roma.

Lazio, Javoric numero due in panchina, a fianco di Tudor

Javoric è pronto a seguire nella Capitale il nuovo tecnico biancoceleste come vice allenatore. La notizia trapela anche grazie a quanto dichiarato dal Venezia. Sul proprio sito ufficiale il club lagunaro ha annunciato la risoluzione consensuale del croato. Di seguito la nota: “Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Ivan Javorcic. Giunto in laguna nell’estate del 2022, Javorcic si è seduto sulla panchina della Prima Squadra in 12 occasioni ottenendo 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Il club desidera ringraziare il tecnico per la serietà e la professionalità dimostrate”.

Una bella soddisfazione per Javorcic che, poco meno di due anni fa, stravinceva il campionato di Serie C col Sudtirol, grande sorpresa della stagione 2021-22. Approdato al Venezia, il club lo aveva esonerato nella prima parte del campionato di quest’anno. A breve sarà il numero due sulla panchina della Lazio, insieme a Tudor.