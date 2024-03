Lazio, la presentazione di Tudor sabato alle 13:30 in conferenza stampa

La Lazio è pronta ad accogliere il suo nuovo allenatore, Igor Tudor che già ha cominciato a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato ma non solo. Per la Lazio c’è ancora l’obbiettivo Coppa Italia, competizione che ha sempre onorato, in cui dovrà affrontare nelle semifinali la Juventus.

Lazio, con Tudor cambio di modulo e stile di gioco

Tudor sta lavorando molto con la squadra per cercare di impiantare le sue idee di calcio, con il cambio alla difesa a 3 e il suo stile di gioco molto offensivo. Tutto il resto si scoprirà sabato quando il tecnico ex Verona e Marsiglia parlerà alla stampa, secondo quanto è stato riferito da un comunicato ufficiale della società.