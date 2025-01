Lazio, l’alternativa a Fazzini è Casadei

La Lazio guarda al mercato e punta Jacopo Fazzini. Già nei giorni scorsi, il direttore sportivo biancoceleste, Fabiani, aveva dichiarato l’interessamento al calciatore. Nei prossimi giorni, stando a quanto riferisce calciomercato.com, potrebbe esserci un incontro tra le parti per provare a far decollare la trattativa. Il Napoli guarda interessato l’operazione; l’operazione alternativa in casa biancoceleste resta Cesare Casadei del Chelsea.

Lazio, il Chelsea apre al prestito di Casadei

Il giovane ex Inter, già in orbita Lazio da diverse sessioni di mercato, non è riuscito a lasciare il segno con la maglia dei Blues. La valutazione di Casadei resta alta, ma il club londinese potrebbe aprire al prestito, operazione gradita alla Lazio, già proposta per Fazzini – prestito biennale con obbligo di riscatto.