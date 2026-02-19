Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
giovedì, Febbraio 19, 2026
Home Serie A Lazio, le scelte di Sarri in vista del Cagliari: i dubbi, i...

Lazio, le scelte di Sarri in vista del Cagliari: i dubbi, i ballottaggi e la novità in attacco

Di
Anna Rosaria Iovino
-
30
serie a enilive 2025 20226: lazio vs genoa
DANIEL MALDINI IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La Lazio con l’infermeria piena preoccupa tutto l’ambiente. Fortunatamente ci sarà anche qualche rientro, come Mattia Zaccagnini che, nella trasferta di Cagliari, sarà in panchina. Per il mister non solo assenti, anche dubbi e ballottaggi.

Lazio, i dubbi di Sarri in vista del Cagliari

Maurizio Sarri studia per preparare la sua Lazio ad affrontare il Cagliari sabato 21 febbraio alle 20:45, per il 26° turno di Serie A. Ci sono tanti dubbi, ma anche alcuni nodi da sciogliere in vista della partita in Sardegna. Il tecnico biancoceleste deve decidere chi sostituirà Mario Gila in difesa, dopo il suo infortunio. Sarri dovrà scegliere per il centro della difesa, al fianco di Alessio Romagnoli. I candidati principali sono Provstgaard e Patric. Un altro punto da chiarire riguarda la fascia sinistra. Nuno Tavares e Pellegrini sono in ballottaggio per il posto di titolare. Con Marusic confermato a destra e Romagnoli al centro, la scelta su chi schierare a sinistra diventa fondamentale per la solidità difensiva della Lazio.

Non solo in difesa, il tecnico biancoceleste deve scegliere anche per la zona offensiva. In avanti ha deciso di schierare Maldini come centravanti, confermando la sua posizione dopo alcuni esperimenti nelle ultime partite. Dietro l’ex Monza restano incertezze per le scelte. Ratkov e Dia continuano a cercare di guadagnare un posto. Intanto arrivano anche buone notizie dall’infermeria, recuperato Mattia Zaccagni. Ieri la Lazio ha visto l’esterno tornare in gruppo. Quest’ultimo sarà convocato per la trasferta, anche se è probabile che parta dalla panchina.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598