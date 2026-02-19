La Lazio con l’infermeria piena preoccupa tutto l’ambiente. Fortunatamente ci sarà anche qualche rientro, come Mattia Zaccagnini che, nella trasferta di Cagliari, sarà in panchina. Per il mister non solo assenti, anche dubbi e ballottaggi.

Lazio, i dubbi di Sarri in vista del Cagliari

Maurizio Sarri studia per preparare la sua Lazio ad affrontare il Cagliari sabato 21 febbraio alle 20:45, per il 26° turno di Serie A. Ci sono tanti dubbi, ma anche alcuni nodi da sciogliere in vista della partita in Sardegna. Il tecnico biancoceleste deve decidere chi sostituirà Mario Gila in difesa, dopo il suo infortunio. Sarri dovrà scegliere per il centro della difesa, al fianco di Alessio Romagnoli. I candidati principali sono Provstgaard e Patric. Un altro punto da chiarire riguarda la fascia sinistra. Nuno Tavares e Pellegrini sono in ballottaggio per il posto di titolare. Con Marusic confermato a destra e Romagnoli al centro, la scelta su chi schierare a sinistra diventa fondamentale per la solidità difensiva della Lazio.

Non solo in difesa, il tecnico biancoceleste deve scegliere anche per la zona offensiva. In avanti ha deciso di schierare Maldini come centravanti, confermando la sua posizione dopo alcuni esperimenti nelle ultime partite. Dietro l’ex Monza restano incertezze per le scelte. Ratkov e Dia continuano a cercare di guadagnare un posto. Intanto arrivano anche buone notizie dall’infermeria, recuperato Mattia Zaccagni. Ieri la Lazio ha visto l’esterno tornare in gruppo. Quest’ultimo sarà convocato per la trasferta, anche se è probabile che parta dalla panchina.