Brutta tegola in casa Lazio. Nella giornata di ieri si è fermato Nicolò Casale come citato da un comunicato ufficiale del club. Per il difensore potrebbe trattarsi di una lesione agli adduttori della coscia destra. Se fosse confermato tutto ciò dagli esami a cui si sottoporrà, l’ex Verona potrebbe essere dunque costretto a stare ai box almeno fino alla sosta e saltare le sfide con Fiorentina, Bologna, Feyenoord e il derby di Roma.

Il sostituto di Casale

Contro la Fiorentina Sarri potrebbe affidarsi alla coppia Romagnoli-Patric e così probabilmente anche per le prossime partite. Patric è cresciuto molto sotto la guida di Sarri ma in questa stagione ha visto poche volte il campo da titolare.