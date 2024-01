Lazio, Lotito: “Possiamo vincere dei trofei, l’atteggiamento è cambiato”

Alla presentazione del nuovo marchio che la squadra indosserà sulla maglia in Supercoppa Italiana, ha parlato a TMW il presidente Claudio Lotito, rilasciando dichiarazioni sulla crescita del mondo Lazio e sul progetto stadio.

Lazio, le parole di Claudio Lotito

“Dobbiamo essere concentrati sul raggiungimento degli obiettivi. Dobbiamo cercare di inseguire tutti gli obiettivi per la quale siamo in corsa, sennò si arriva vicini al traguardo e ci superano. Per questo motivo dobbiamo essere pratici, ciò vuol dire che dobbiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. La squadra è cosciente di poter vincere dei trofei“.

Cosa vi aspettate?

“L’atteggiamento è quello che è cambiato. Il nostro motto è quello di non mollare mai e mi sembra che abbiamo ripreso con questo spirito. Mi auguro che sia l’inizio di un nuovo percorso che possa mettere al centro dell’azione calcistica nazionale e internazionale la Lazio“.

In merito al progetto stadio cosa ci può dire?

“Io ho chiesto al sindaco la disponibilità politica di affrontare questo tema, cosa che lui ha fatto. Il Flaminio così non è idoneo, facciamo 45mila spettatori di media. Il prossimo stadio deve avere almeno 50mila posti. Se la politica decide che si deve fare cercherà di trovare delle soluzioni per farlo in compatibilità tecnica. Adesso stanno studiando, è uno studio di pre-fattibilità, vedremo che cosa produce. Ci sono stati degli incontri preventivi e mi pare di aver capito che tranne qualche piccola situazione, non ci siano grandissimi veti. Al Flaminio ci saranno da valutare i parcheggi, come arrivarci e tutta una serie di situazioni di contorno. Dobbiamo creare le condizioni per una situazioni che sia vivibile e credibile in termine di fruibilità e ricavi. Non è un sasso lanciato, è una realtà“.