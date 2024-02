Lazio, Lotito spera nel rinnovo di Felipe Anderson

Consapevole che la Juventus ha un accordo con l’entourage di Felipe Anderson da novembre, la Lazio è ancora fiduciosa di poter convincere il calciatore a firmare il rinnovo del contratto, proposto a settembre.

Lazio, la situazione di Felipe Anderson

Il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno e le sue prestazioni in biancoceleste sono sotto esame, come riporta Il Messaggero, Lotito e Fabiani aspetteranno almeno le tre partite contro Bayern-Bologna-Torino prima di ridiscutere la questione con l’entourage del giocatore e fare un ultimo tentativo. Al momento i dirigenti della Lazio stanno prendendo tempo perché sono convinti che Felipe Anderson voglia restare. In ogni caso, non è ancora stato fissato un nuovo incontro e secondo il quotidiano prima dell’attaccante sarà Ivan Provedel a firmare il prolungamento del contratto.