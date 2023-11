Il fantasista della Lazio Luis Alberto ha rilasciato un intervista ai microfoni di Lazio Style Radio, dove parla della sua vita privata e dalla sua famiglia.

Lazio, le parole di Luis Alberto

Di seguito le parole del centrocampista spagnolo.

“Sto spesso a casa, quando usciamo i miei figli non si divertono: non gli piace quando ci chiedono le foto e un po’ si arrabbia. Ma ogni tanto usciamo, più che altro a cena o in posti per i più piccoli. Ma siamo una famiglia che passa tanto tempo a casa. Mia figlia ha un dono per gli sport, fa tutto. Ora sta giocando con me e con la mamma a golf, ma anche a tennis è brava. Vuole fare tutto: balla, canta. Lucas invece dice che vuole fare l’ingegnere”.