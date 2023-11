Il giornalista Luca Marchetti di Sky Sport24 ha parlato del momento delicato che la Lazio sta vivendo e anche di Maurizio Sarri, presso i microfoni di TuttoMercatoWeb.

L’intervista a Marchetti | Cos’è stato detto

Marchetti avrebbe iniziato a parlare rispondendo a una domanda postagli sul momento difficile di Sarri: “Sarri ha acuito le pressioni perché non è mai stato messo in discussione da Lotito, è stato lui stesso a mettersi in discussione. C’è un contratto lungo, ma è chiaro che in questo momento non sta funzionando qualcosa. In questo momento tra Milinkovic che è andato via e tanti elementi cardine che stanno rendendo al di sotto dello scorso anno c’è un problema. Da Cataldi a Casale, passando per Zaccagni e Romagnoli in tanti non stanno rendendo come un anno fa. Su questo si basa una buona parte di difficoltà dei risultati della Lazio, non credo che Sarri sia in grado di cambiare il suo modo di cambiare, ma forse qualche valutazione all’interno del suo staff può variarla nell’aspetto umano più che tecnico”. Il giornalista ha anche detto: “Sarri è un personaggio divisivo, su alcune cose che dice lo trovo quasi geniale e altre non le condivido. Quando lavora sul campo dimostra con i fatti di essere un grande allenatore, il suo valore non è in discussione. L’Empoli di Sarri e il Napoli di Sarri rimarranno e verranno ricordati per i prossimi trent’anni, è chiaro che in questo momento stia facendo fatica ma a volte non trovi la chimica giusta in un ambiente. Alla Juve comunque ha vinto, lo sapevamo tutti che in quell’ambiente avrebbe fatto fatica e nessuno si deve sorprendere del fatto che sia durato solamente un anno.”