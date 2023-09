Lazio-Monza, probabili formazioni e dove vederla

I biancocelesti sfidano il Monza nel match delle 20.45. Lazio non in buona condizione in campionato, con soli tre punti racimolati in quattro gare. La formazione di Sarri deve invertire la rotta e recuperare, sin da subito, lo svantaggio raccolto provando ad ottenere la prima vittoria casalinga della stagione. Situazione analoga quella del Monza che ha raccolto un punto in più dei biancocelesti ed è reduce dal pareggio casalingo contro il Lecce della scorsa domenica. Nell’ultimo precedente allo Stadio Olimpico, risalente al 10 novembre 2022, ha visto la Lazio prevalere per i 1-0 sui brianzoli, grazie alla rete dell’argentino Romero. Lazio-Monza sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni: