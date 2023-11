In vista della gara Salernitana-Lazio, questo pomeriggio si è verificato un imprevisto per Maurizio Sarri. Rovella risulta essere tra i convocati, Alessio Romagnoli, invece, non ci sarà. Si complica la situazione nel reparto difensivo della Lazio e Gila potrebbe avere le porte spalancate.

Salernitana-Lazio, Sarri senza difesa

Al centro sportivo di Formello, Romagnoli e Rovella stanno svolgendo un lavoro individuale. L’assenza dei due preoccupa Sarri, anche per il fatto che la partita con la Salernitana si giocherà domani. Se Romagnoli dovesse recuperare, allora andrebbe ad affiancare Patric in difesa; nel caso non dovesse farcela, l’esordio di Gila sarebbe imminente. Da quanto è stato reso noto da Lalaziosiamonoi.it, Casale è out a causa dell’infortunio che ha interessato l’adduttore nella partita di Champions League con il Feyenoord. I terzini Lazzari e Marušić sono favoriti su Hysaj e Pellegrini, ma resta comunque problematica la situazione in difesa. Il centrocampo, invece, sarà sprovvisto dello squalificato Luis Alberto, e la presenza di Vecino rimane in dubbio. Infine, pare proprio che in attacco Pedro andrà a formare un tridente con Felipe Anderson e Immobile.