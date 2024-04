Lazio, nuovo nome dalla Serie B per l’attacco | I giocatori seguiti

In casa Lazio sono iniziate le riflessioni in vista della prossima stagione. Nel reparto offensivo Immobile ha reso chiara la sua volontà di restare, allontanando le voci di un possibile scambio fra lui e Simeone col Napoli. La dirigenza biancoceleste si guarda comunque intorno per cercare una prima punta dal gol facile. Negli scorsi giorni sono girati i nomi di Fotis Ioannidis, 21 reti in 39 partite al Panathinaikos in questa stagione, e Boulaye Dia, in rotta con la Salernitana ma protagonista con 16 marcature nello scorso campionato.

Lazio, nuova idea Pohjanpalo in attacco

Sul taccuino della Lazio è arrivato anche Joel Pohjanpalo del Venezia, che in Serie B ha segnato 19 gol in questa stagione e guida la classifica dei marcatori. L’attaccante finlandese ha 29 anni e ha girato molte squadre e paesi, ma in Italia sembra aver trovato l’ambiente ideale per esprimersi: con il Venezia in 66 partite ha segnato 39 gol e fornito 10 assist. Numeri importanti che hanno attirato l’attenzione dei biancocelesti. Il valore del giocatore si aggira intorno ai 5 milioni di euro, e il vice di Tudor Javorcic lo ha allenato per un periodo proprio nella città della Laguna.