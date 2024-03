L’uragano Pohjanpalo si abbatte sul Barbera, rosanero annichiliti

Il Venezia vince a Palermo e si porta al secondo posto in classifica

Il Palermo soccombe sotto i colpi di Pohjanpalo autore di una doppietta,e di Gytkjaer, rosanero fischiati e contestati sia a fine primo tempo che a fine partita, Corini potrebbe essere messo in discussione dopo questa pesante sconfitta. Iniziano forte le due squadre, ma l’errore del Palermo è quello di pressare i lagunari che fisicamente sono superiori, ed infatti con Pohjanpalo colpiscono due volte prima di testa e poi con un bellissimo esterno destro. Pohjanpalo sfiora la rete in altre due occasioni, mentre i rosanero si fanno vivi nella ripresa col il solo Di Francesco, Brunori in serata negativa, tris dei lagunari ad opera di Gytkjaer. Con questo successo il venezia si porta al secondo posto in classifica, cinque vittorie nelle ultime sette partite per la squadra di Vanoli.

Il tabellino

Palermo-Venezia 0-3

PALERMO: Pigliacelli M. (Portiere), Diakite S., Nedelcearu I. (dal 1′ st Graves S.), Ceccaroni P., Lund K. (dal 1′ st Aurelio G.), Gomes C., Segre J. (dal 33′ st Soleri E.), Di Mariano F. (dal 1′ st Vasic A.), Henderson L. (dal 18′ st Traore C.), Di Francesco F., Brunori M.. A disposizione: Buttaro A., Coulibaly M., Desplanches S. (Portiere), Kanuric A. (Portiere), Mancuso L., Marconi I., Stulac L. Allenatore: Corini E..

VENEZIA: Joronen J. (Portiere), Altare G., Idzes J., Sverko M., Candela A., Busio G. (dal 36′ st Jajalo M.), Tessmann T., Ellertsson M. E. (dal 25′ st Bjarkason B.), Zampano F. (dal 36′ st Svoboda M.), Pohjanpalo J., Pierini N. (dal 25′ st Olivieri M.). A disposizione: Andersen M. K., Bruno (Portiere), Cheryshev D., Grandi M. (Portiere), Gytkjaer C., Lella N., Modolo M., Ullmann M. Allenatore: Vanoli P..

Reti: al 18′ pt Pohjanpalo J. (Venezia) , al 30′ pt Pohjanpalo J. (Venezia) 92′ Gytkjaer

Ammonizioni: al 18′ st Ceccaroni P. (Palermo) al 16′ st Altare G. (Venezia).