Lazio, Patric: “Contro la Salernitana dovremo cercare di segnare subito. Il calendario può aiutarci”

Patric ha parlato al canale ufficiale della Lazio riguardo alla partita di domani sera allo stadio Olimpico tra i biancocelesti e la Salernitana di Colantuono che aprirà la trentaduesima giornata di Serie A, ecco le sue parole.

Lazio, Patric vuole carica e serenità in vista della gara contro la Salernitana

“Abbiamo un buon calendario con molte partite in cui sulla carta siamo favoriti. Sappiamo benissimo che in Serie A non esistono partite scontate ma siamo la Lazio e dobbiamo finire questa stagione nel migliore dei modi. Ad agosto avremmo voluto disputare un altro tipo di campionato, poi per una serie di fattori non ci siamo riusciti. Adesso è il momento dei veri uomini e di portare la squadra il più in alto possibile. Contro la Salernitana sarà un match molto difficile, loro sicuramente punteranno sulle ripartenze. Dovremo cercare di segnare subito per evitare di complicarci i 90 minuti. Sarà fondamentale rimanere tranquilli, nella vita parte tutto dalla concentrazione e dalla serenità. La chiave è essere carichi senza perdere il focus della vittoria perché la frenesia non aiuta mai”.