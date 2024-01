Lazio, pista El Ghazi viva ma al momento non si scalda | Le mosse di Lotito

In casa Lazio El Ghazi non convince del tutto il club

La pista El Ghazi in casa Lazio resta viva, ma al momento non si scalda. Secondo quanto riporta Lalaziosiamonoi.it, l’esterno olandese è svincolato e può arrivare a parametro zero. Il club e Sarri nei giorni scorsi hanno valutato il profilo, il giocatore non è stato scartato ma non è attualmente il profilo in prima fila per i biancocelesti.

Lazio, Lotito non apre per El Ghazi

Il giocatore è stato offerto a Lotito da alcuni intermediari, il giocatore verrebbe con entusiasmo ma la Lazio non ha ancora aperto al trasferimento. Il club vorrebbe un profilo più giovane e con il fatto che El Ghazi è fermo da due mesi visto le vicende accadute al Mainz, ci sono alcune perplessità. Questi ultimi giorni potrebbero portare novità in attacco, ma a Formello si lavora in silenzio e nell’ombra.