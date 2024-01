Lazio-Roma, Sarri tenta il recupero di Luis Alberto | Le ultime da Formello

La vittoria contro l’Udinese ha ridato fiducia all’ambiente Lazio, che ora è concentrata sul derby di mercoledì come detto da Sarri. Il tecnico biancoceleste spera di riavere diverse pedine per la sfida contro la Roma, a cominciare da Immobile e Luis Alberto.

Lazio, Luis Alberto ci prova per il derby | Sarri spera

Difficile un recupero per l’attaccante napoletano, mentre oggi erano assenti sia Isaksen che Zaccagni, usciti anzitempo dalla sfida di ieri. Lavoro in gruppo anche per Kamada ch si è allenato insieme ai calciatori entrati dalla panchina.