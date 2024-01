Lazio, Rovella: “In Supercoppa ce la giocheremo con tutte. A centrocampo siamo forti”

Il centrocampista a caccia del suo primo trofeo in biancoceleste

Intervenuto durante i canali social della Serie A, Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha parlato in vista della Supercoppa di domani contro l’Inter.

Rovella: “Gli allenatori per me sono stati importantissimi”

Ciao Nicolò, come è andato il viaggio?

“Bene, bene”

Che aspettative hai per questa Supercoppa?

“Abbastanza alte, ce la giocheremo con tutte”

Visti i chilometri che fai ogni partita, dov’è il tuo motorino?

“Boh, non lo so (ride, ndr), mi viene naturale farlo. Meglio correre”

A centrocampo siete in tanti, come si fa a muoversi in questo traffico di qualità?

“Abbiamo tanti giocatori, forti. Per il mister non sarà facile scegliere”.

Allegri, Palladino e ora Sarri. Niente male! Quanto sono stati importanti questi allenatori nella tua crescita?

“Importantissimi. A partire da Palladino, fino a mister Sarri che mi ha voluto qua. Molto importanti sicuramente”.