Lazio, Rovella lavora a parte e non ci sarà nell’amichevole contro il Cadice | Si rivede Nuno Tavares

Rovella si allena a parte per una distorsione alla caviglia. Si rivede Nuno Tavares.

La Lazio contro il Southampton ha rivisto all’opera Nicolò Rovella, che ieri è rimasto a riposo precauzionalmente. Per il centrocampista solamente lavoro differenziato con il pallone invece stamane, a causa di una lieve distorsione alla caviglia che ha rimediato negli ultimi giorni. Difficilmente sarà in campo domani contro il Cadice per l’ultimo test dei biancocelesti.

Lazio, Rovella fuori col Cadice, per Nuno Tavares si tenta il recupero per la prima di campionato