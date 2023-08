Lazio, Sarri perde un big: non ci sarà nel match contro il Genoa

Seduta di vigilia in archivio in casa Lazio. I biancocelesti, dopo la sconfitta all’esordio contro il Lecce al Via del Mare, sono chiamati a rialzare la testa e portare a casa i primi punti della stagione. Avversario di giornata per la prima casalinga sarà il Genoa di Gilardino.

Lazio, Pedro non convocato

Si tratta di Pedro. Lo spagnolo anche oggi non si è allenato col gruppo e con ogni probabilità non farà parte della convocazione in vista del match contro i rossoblù. Al suo posto è stato aggregato di nuovo Gonzalez.