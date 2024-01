Lazio, Sarri recupera la difesa per la sfida contro l’Udinese: aspettando il Derby

La Lazio sfiderà l’Udinese nella sua prima partita del 2024 e cercherà di continuare la sua risalita in classifica. Dopo aver pareggiato con l’Empoli e perso con il Lecce all’esordio nella nuova casa nelle ultime due stagioni, per gli uomini di Sarri sarà una partita importante per sfatare un tabù. Il potenziale di recupero c’è, soprattutto in difesa.

I recuperi in vista dell’Udinese

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Alessio Romagnoli ha svolto ieri quasi due sedute di allenamento programmate. La mattina si è svolta come di consueto, ma nel pomeriggio, dopo l’allenamento di forza, ha saltato la fase tattica a gruppi e ha svolto solo lavoro di gestione. L’ex Milan dovrebbe esserci domenica alla Dacia Arena. Elseid Hysaj, è stato l’unico assente della giornata, ma di comune accordo a causa di un fastidio alle costole.