In casa Lazio, complice anche la classifica non in linea con le aspettative si respira un po’ di tensione. La vittoria casalinga contro il Cagliari nella scorsa giornata non ha placato la tensione in quel di Formello. Tant’è che la società per la sfida di Coppa Italia contro il Genoa è stata costretta a dover prendere un provvedimento nei confronti di un big.

Vecino-Martusciello tensione a Formello

Quello che sembra esser scoppiato in casa biancoceleste è un vero e proprio “caso”, anche se Sarri nel corso del post-partita di Coppa Italia, ha cercato di spegnere il fuoco. Nell’edizione odierna il “Messaggero”, spiega che domenica nel corso dell’allenamento, ci sarebbe stato uno scontro abbastanza accesso fra Martusciello e Vecino. La società non ha gradito il comportamento e i toni con cui il centrocampista si è rivolto al viceallenatore, dunque il DS Fabiani in accordo con Lotito, ha deciso di escluderlo dai convocati per la sfida di Coppa Italia. Questo gesto da parte della società e stato fatto per dare un segnale forte e chiaro al gruppo: non si fanno sconti a nessuno. Mattias Vecino dovrebbe comunque rientrare nei convocati per la sfida contro il Verona.