Lazio, sempre più vicino Baroni come nuovo allenatore | Le ultime

Lazio, 24 ore per chiudere con Marco Baroni

Dopo l’addio di Tudor la Lazio ha sondato diversi allenatori per la sua successione, ma il nome che sembra essere in pole è quello di Marco Baroni ex tecnico del Verona. Secondo Lalaziosiamonoi.it c’è stata un’accelerata nella trattativa, i biancocelesti puntano a chiudere nelle prossime 24 ore per portare a casa subito un nuovo allenatore che guiderà la squadra dalla prossima stagione. Le alternative sembrano essere sfumate come quella di Conceicao in uscita dal Porto. Tutti gli indizi sembrano portare sull’ex tecnico di Verona e Lecce.