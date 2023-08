Lazio, senti Castellanos: “Qui hanno giocato grandi argentini”

Arrivato dal New York City FC per 15 milioni di euro più 5 di bonus, dopo l’esperienza in Spagna al Granada, la punta argentina Taty Castellanos ha già incominciato la sua nuova avventura alla Lazio.

Lazio, le parole di Castellanos

Tramite i canali ufficiali della Lazio, Castellanos ha espresso i suoi primi pensieri da biancoceleste: “Quando ho saputo dell’interessamento non ho esitato ad accettare. La storia di questo club è importante a livello mondiale. Ci hanno giocato fortissimi giocatori argentini come Hernan Crespo, Lucas Biglia e Lionel Scaloni. I tifosi sono presenti sia nella buona che nella cattiva sorte e per me è importantissimo. Mister Sarri è una persona con molta esperienza e sono sicuro che possa aiutarmi a migliorare nello stile di gioco. Lui ha allenato anche Gonzalo Higuain, insegnandoli tanto. Riesce a farci percepire che possiamo sempre migliorare. La squadra lo segue con grande passione”.