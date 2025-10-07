Maurizio Sarri e la Lazio possono tirare un sospiro di sollievo. Due tra i perni principali della rosa non dovrebbero restare a lungo out dal campo. Per quanto riguarda Zaccagni, dovrebbe essere una lesione di primo grado, Rovella invece ha deciso di non operarsi per i fastidi della pubalgia.

Lazio, Zaccagni lontano dal campo per 20 giorni, a breve torna anche Rovella

Il capitano degli Aquilotti si è fermato alla vigilia del match con il Torino per un problema muscolare all’adduttore e gli esami strumentali cui si è sottoposto ieri avrebbero escluso la lesione di secondo grado. L’attaccante dovrà restare fermo per circa 3-4 settimane, saltando quindi sfide importanti come quelle con l’Atalanta e la Juventus. Il numero 10 della Biancoceleste proverà a tornare in tempo per la partita successiva a quella contro la Juve, ovvero il match con il Pisa.

Per quanto riguarda Nicolò Rovella che, dopo settimane di terapie e tentativi di recupero dalla pubalgia, il giocatore aveva deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico, è arrivato il colpo di scena. Il giocatore ha valutato pro e contro, ha deciso di aspettare e proseguire con la terapia conservativa che aveva già iniziato. Appena starà meglio il giocatore tornerà disponibile per il tecnico toscano.