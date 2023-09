Lazio, torna la Serie A: arriva il Monza all’Olimpico | Le probabili formazioni

Solo poco tempo per gioire del pareggio guadagnato in Champions League, contro l’Atletico Madrid, che è già momento si pensare alla Serie A. I biancocelesti tornano all’Olimpico pronti per sfidare il Monza di Palladino, ma Sarri deve fare i conti con i vari infortuni. Il tecnico toscano può tirare un sospiro di sollievo riguardo a due giocatori cruciali della rosa.

Lazio, Luis Alberto ed Hysaj tornano in gruppo

Elseid Hysaj, terzino albanese laziale, ha recuperato dalla botta all’occhio ricevuta contro la Juventus e potrebbe essere una buona carta, per Sarri, visto la perdita di Luca Pellegrini. Altro fattore positivo è il reintegro di Luis Alberto che aveva subito una botta alla caviglia ma che sembra essersi subito sgonfiata. Non ci sono dubbi sulla sua presenza contro il Monza.

Lazio, come cambiano gli undici di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino