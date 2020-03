Lazio: tre calciatori biancocelesti nella top 11 di Opta

Il popolare sito di statistiche calcistiche ha stilato la formazione dei migliori 11 del campionato fino alla 26esima giornata e ha inserito ben 3 giocatori della Lazio

Il campionato strepitoso della compagine laziale è sotto gli occhi di tutti. I numeri d’altronde parlano chiaro, 62 punti in 26 partite giocate, 60 goal fatti e appena 23 subiti (miglior difesa del torneo) sono la testimonianza dell’ottimo lavoro di mister Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino ha ideato un meccanismo perfetto, capace di ottenere risultati attraverso un gioco veloce e votato al predominio territoriale. Tutto ciò è stato possibile grazie agli interpreti della rosa, che si muovono a memoria nel 3-5-2 “cucito” dall’allenatore biancoceleste. Senza nulla togliere ai meriti di tutto il gruppo, ci sono alcuni elementi che sono più decisivi di altri e anche Opta se n’è accorta. Il noto portale di dati statistici sul calcio ha deciso di inserire tre calciatori della Lazio nella top 11 del campionato basata sulle prime 26 giornate. Nella fattispecie ha premiato Acerbi (vero e proprio leader difensivo), Luis Alberto (miglior assist man a quota 12) e Immobile (capocannoniere con 27 centri all’attivo).

Non solo Lazio: gli altri calciatori della top 11 di Opta

A dominare la scena ci sono ben 4 giocatori della Juventus capolista, ovvero Szczesny Cuadrado, Pjanic e Cristiano Ronaldo. Completano lo schieramento, il centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz, il difensore dell’Inter De Vrij, il terzino del Milan Theo Hernandez e l’attaccante esterno dell’Atalanta Ilicic.

La formazione è stata redatta in base ad un indice statistico che considera i parametri individuali e di squadra di ogni giocatore. I dati vengono analizzati in relazione al ruolo e all’incidenza delle prestazioni offerte. Qui di seguito la top 11 della Serie A 2019/2020 fino alla 26esima giornata schierata con un 4-2-3-1. Rimanendo in casa capitolina ci si meraviglia dell’assenza di Milinkovic Savic, ma si sa, osservazioni di questo genere non mettono mai d’accordo tutti.