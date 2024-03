Lazio, Tudor affronta il suo passato | Contro la Juventus per lasciare subito il segno

E’ quasi tutto pronto per l’esordio di Igor Tudor sulla panchina della Lazio; il nuovo allenatore biancoceleste esordirà proprio contro la squadra del suo passato, quella in cui ha più lasciato il segno e in cui ha iniziato ad allenare, prima nelle giovanili e poi come secondo di Andrea Pirlo alla guida della prima squadra. E il suo obiettivo è sfatare quello che per la Lazio quest’anno è sembrato un tabù.

La Lazio non batte una strisciata da un anno | partita fondamentale per Tudor e Allegri

Infatti, come riporta il Corriere della Sera, nell’ultimo anno solare la Lazio non è mai riuscita a vincere contro una tra Milan, Inter e Juventus. L’ultima volta che a Roma sono arrivati i tre punti nel faccia a faccia con una di queste squadre fu proprio nella giornata che anticipava Pasqua, l’8 aprile del 2023, quando i biancocelesti si imposero per 2-1 proprio contro la Juve. Tudor spera di ripetere l’impresa di un anno fa e di battere la Juve al suo esordio all’Olimpico.

Non sarà facile però contro Allegri, che sa di giocarsi molto in questa trasferta. Dopo i risultati molto negativi delle ultime giornate il futuro del tecnico toscano è in bilico e, in caso di sconfitta, potrebbe essere addirittura a rischio la panchina per il finale di stagione. Le due squadre si giocano molto, i due allenatori ancora di più, in una sfida che potrà regalare sicuramente emozioni e risposte sul futuro del campionato.