Lazio, Tudor: le date dell’arrivo e del primo allenamento

Lazio, prima seduta di allenamento mercoledì

Dopo la vittoria di Frosinone, prende forma la Lazio del futuro targata Igor Tudor. Il tecnico, atteso a martedì per l’inizio della settimana, ha firmato un contratto fino al 2025 con il club biancoceleste. L’accordo sarà perfezionato nella prossima settimana; resta soltanto da completare lo staff che il croato porterà con sé nella Capitale.

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il primo allenamento del nuovo allenamento a Formello dovrebbe andare in scena nella giornata di mercoledì, mantenendo lo stesso piano promosso da Sarri prima delle dimissioni. Dunque, ad ogni modo, Martusciello terminerà la propria avventura in biancoceleste e non resterà nel nuovo staff.