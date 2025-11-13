La Lazio a gennaio perderà, molto probabilmente, il portiere Mandas. La società è già a lavoro per sostituire il portiere ellenico e, tra le possibilità, c’è anche quella di rivedere un cognome importante a Formello. Si tratta di Stankovic figlio di Dejan, che gioca nel ruolo di portiere.

Lazio, per la porta spunta il nome di Stankovic

Stankovic Filip, figlio dell’ex capitano Dejan è un giovane portiere in forza al Venezia piace molto a Formello e potrebbe diventare un obiettivo concreto nel caso in cui Christos Mandas dovesse lasciare la Capitale durante la finestra di gennaio. Tuttavia, l’operazione non si preannuncia semplice. Filip Stankovic sta vivendo una stagione da protagonista in Serie B e il Venezia lo considera un punto fermo del progetto tecnico. Il club dei neroverdi lo ha riscattato in estate, gli ha appena rinnovato il contratto fino al 2029.

Non sarà semplice portar via il giocatore dalla società lagunare, oltre ad un contratto fino al 2029, c’è l’Inter che mantiene il 50% sulla futura rivendita del portiere, infine un dettaglio importante che non può essere sottovalutato: l’infortunio del primo portiere del Venezia, Plizzari. Al momento difficile avviare una trattativa, ma la Lazio proverà a portare a Formello il portiere.