La gioia più bella per un tifoso è vedere trionfare la sua squadra in patria. Ed è quello che è accaduto Il 12 maggio del 1974 ai tifosi della Lazio, quando i capitolini si cucirono sul petto il primo scudetto dalla loro storia. Alcuni di quella gloriosa squadra ci hanno lasciato e, per i tifosi sarà un motivo in più per “festeggiare” la ricorrenza.

Meravigliosa: 50° anniversario del primo scudetto

“La stazione dei ricordi” per citare una nota canzone di un cantautore romano, è quella organizzata dalla società biancoceleste, in occasione del 50° anniversario del primo scudetto. Come riporta “la Lazio siamo noi”, la leggenda si materializzerà in una mostra che partirà a febbraio e vedrà la fine a maggio. Attraverso cimeli, fotografie e video, si farà vivere quel momento magico ai tifosi. L’evento sarà curato dalla Lazio con i tifosi e le associazioni locali, Lega dei Collezionisti e del Centro Studi nove gennaio 1900. La società sarà rappresentata da Bernbè con l’immancabile aquila Olimpia e lo staff tecnico dirigenziale.