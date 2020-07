Lazio, Vieri ricorda la finale vinta di Coppa delle Coppe

Bobo Vieri sulla finale vinta di Coppa delle Coppe contro il Mallorca: “Ricordo bellissimo”

Sulle pagine di Lazio Style 1900 Official Magazine si leggono alcune parole di Bobo Vieri in merito alla finale di Coppa delle Coppe vinta dalla Lazio contro il Mallorca nel 1999. In quell’occasione lo stesso attaccante trovò la via del goal ( partita vinta dai bianocelesti per 2-1, in goal anche Pavel Nedved).

Le parole di Vieri

“Quella di Birmingham è stata una serata speciale, indelebile, magica. Segnare sotto il settore dedicato ai tifosi laziali è stato spettacolare. Il match disputato contro il Mallorca in finale di Coppa delle Coppe resta il ricordo più bello della mia esperienza in biancoceleste”