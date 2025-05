Le ultime su Empoli – Hellas Verona| Le formazioni

Nel fondamentale scontro per la salvezza, D’Aversa può contare su tutta la rosa del suo Empoli (tranne che per i lungodegenti). Nell’Hellas Verona tornano Duda e Suslov dopo la squalifica, mentre Bradaric è in vantaggio su Frese sulla fascia sinistra.

Empoli – Hellas Verona, le formazioni

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. All. D’Aversa

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Serdar, Bradaric; Suslov; Tengstedt. All. Zanetti