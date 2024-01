Lecce-Cagliari, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

La sfida di Serie A tra Lecce e Cagliari si svolge il 6 gennaio 2024 allo Stadio Comunale Via del Mare. Il Lecce, dopo un periodo positivo, ha subito recenti battute d’arresto contro Inter e Atalanta. La squadra, 13ª in classifica, cerca di riscattarsi approfittando della propria solida forma casalinga. Il Cagliari, invece, si trova in difficoltà in campionato e ha ottenuto solo una vittoria da novembre. In trasferta, il Cagliari ha conquistato solo due punti su 27 possibili. Questa partita rappresenta un’opportunità significativa per entrambe le squadre di iniziare il nuovo anno con una vittoria​​.