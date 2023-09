Lecce-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

Settima giornata di Serie A: il Lecce ospita il Napoli al Via del Mare questo pomeriggio alle 15. Squadre a pari punti, ma con situazioni diverse: i salentini devono reagire alla sconfitta di misura subita nel turno infrasettimanale all’Allianz Stadium contro la Juventus, ma sono forti della grande e storica partenza con conseguente momentaneo sesto posto in classifica; i partenopei, che hanno ritrovato la via della vittoria dopo tre prestazioni non eccezionali, vogliono dare continuità ai risultati. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.ù

Le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.