Lecce-Roma, le scelte di Gotti e De Rossi | Le formazioni

Roma in scena a Lecce, per la formazione di De Rossi obiettivo la vittoria, il sogno il quarto posto. Una sfida da vincere a tutti i costi su un campo non facile. Gotti spera di fermare i capitolini, di fronte i giallorossi con un Lukaku a caccia di gol pronto a trascinare i suoi verso i tre punti.

Lecce-Roma, le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Pongracic, Baschirotto, Gallo, Gendrey; Ramadani, Blin, Rafia; Almqvist, Sansone, Krstovic. Allenatore: Gotti. A disposizione: Brancolini, Borbei, Samooja, Venuti, Touba, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Oudin, Pierotti, Piccoli

ROMA (4-3-3): Svilar; Llorente, Mancini, Karsdorp, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: De Rossi. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Celik, Ndicka, Huijsen, Smalling, Renato Sanches, Bove, Dybala, Zalewski

ARBITRO: Marcenaro di Genova. ASSISTENTI: Mondin-Moro. QUARTO UFFICIALE: Marinelli. VAR: Paterna. ASS. VAR: Di Paolo.